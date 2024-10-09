Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy koordinasyonunda Anadolu lisesi öğrencileri adliye sarayında birimleri gezdi.

Adliye binasında faaliyet gösteren ön büroları, duruşma salonlarını, mahkeme kalemlerini gezerek çalışmalar hakkında birim yetkileri tarafından bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra konferans salonunda Cumhuriyet Savcısı Sibel Ocak Akbaş, Hakim Serap Karaman, Adli Tıp Uzmanı Dr. Meliha Cemre Ocak, Sosyal Çalışmacı-Psikolog Esin Balcı ile söyleşi yaparak merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular.

Adliye binası içerisindeki faaliyet gösteren büroları, duruşma salonlarını, mahkeme kalemlerini tanımaları, yapılan işlerin önemi ve yoğunluğu konusunda farkındalık oluşması amacıyla düzenlenen ziyaret sonrası açıklama yapan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, “Adalet Bakanlığımız, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturma vizyonuyla, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirme ve uygulama hedefiyle faaliyet göstermektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik birimleri, icra iflas teşkilatı ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatından meydana gelen adalet teşkilatımız vatandaşlarımıza daha iyi adalet hizmeti sunmak için heyecan ve özveriyle çalışmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda yargı alanında önemli değişimler yaşanmıştır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kariyer planlamalarının içerisinde Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren meslekler ve hizmetler de önemli bir yer tutmakta ve ilgi ile takip edilmektedir. Bu kapsamda günlük yoğun olarak sürdürülen hizmetler devam etmekte iken adliye binamızı, içerisindeki faaliyet gösteren büroları, duruşma salonlarımızı, mahkeme kalemlerini tanımaları, yapılan işlerin önemi ve yoğunluğu konusunda farkındalık oluşması amacıyla öğrencilerimizi adliyemizde misafir ettik” dedi.