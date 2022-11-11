Dünyanın önemli markaları arasında bulunan Oba Makarna sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yer alan Oba İhsan-Türkan Özgüçlü Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim gören öğrenciler adına “ Doğayı Sev, Doğayı Koru” sloganıyla birer fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Gününü kutladı.

Dünyanın önemli markaları arasında bulunan Oba Makarna sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yer alan Oba İhsan-Türkan Özgüçlü Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim gören öğrenciler adına “ Doğayı Sev, Doğayı Koru” sloganıyla birer fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Gününü kutladı.

Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması, gün geçtikçe önemi artıyor. Ormanlarıı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdun daha sağlıklı, daha yaşanabilir kılmak amacıyla 11 Ekim Milli Ağaçlandırma Günü’nde daha yeşil bir dünya için eller toprağa değdi. Oba Makarna sponsorluğunda Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Oba İhsan-Türkan Özgüçlü Anadolu Lisesi’nde ki her öğrenci için; okul öğrencileri, idareciler ve öğretmenleriyle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu. İlçe mili eğitim müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra idareci öğretmen öğrenciler ve davetliler katıldı. Sosyal sorumluluk projelerini toplumun çeşitli kesimlerine yönelik gerçekleştiren Oba Makarna, doğal güzelliklerin yaşatılması ve ağaç sevgisinin canlı tutulması yönünde ki bu etkinliğiyle yeni bir ilke imza atarken, adlarına fidan dikimi gerçekleştirilen öğrenciler de Oba Makarna yetkililerine teşekkür ederek bu fidanların yetiştirilmesi için bakımlarını üstleneceklerini ifade etti.