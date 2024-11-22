Hatay’da büyükşehir belediyesi tarafından öğrencilere ulaştırılan 5 bin narenciye fidanı öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Hatay Ayağa Kalkıyor” sloganıyla başlatılan alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra farkındalık oluşturacak projeleri de hayata geçirerek geleceğin Hatay’ını inşa ediyor. HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, daha yeşil bir Hatay’ı inşa etme çalışmalarına küçük öğrencileri de dahil ederek gelecek kuşakların ağaç sevgisiyle yetişmesini hedefliyor. Ekipler il genelinde öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda 5000 adet narenciye fidanını toprakla buluşturarak öğrencilerin kendi ağaçlarını yetiştirmelerini sağlıyor. Büyükşehir personelleri, hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak Defne Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileriyle buluşarak mandalina, portakal ve limon fidanlarını toprağa birlikte dikti. Yetkililer, il genelinde yürütülecek proje kapsamında çocukların doğa ve ağaç sevgisi kazanmaları amacıyla hareket ettiklerini belirterek minik ellerin ağaç fidanlarına can vermesi için projenin devam edeceğini kaydetti.