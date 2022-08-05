Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile birlikte yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile birlikte yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

Vali Gürel, öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri için tüm okullarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti ve onlara kitap hediye etti.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulunda 8. ve 6. Sınıf öğrencileri ile birlikte bir süre dersi takip eden Vali Fuat Gürel, "Sizler yaz kurslarına devam ederek bu süreci fırsata çeviriyorsunuz. Yaz okulunda almış olduğunuz bilgiler sayesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılına daha hazır olarak girecek ve sınavlarda daha başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar dilerim." dedi.