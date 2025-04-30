Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak, millî iradeye ve bağımsızlığa duyulan bağlılığı güçlendirmek, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemini kavratmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği tarafından öğrencilere demokrasi ve bağımsızlık bilinci; milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmak ve 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan hain darbe girişiminin unutulmamasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde altı farklı yarışma düzenlenecek.

Bu kapsamda lise öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik konulu Türk Halk Müziği koro, afiş, slogan ve kısa film yarışması; ortaokul öğrencileri için ise resim ve şiir yarışması yapılacak.

Yarışmaların başvuruları 2 Mayıs'ta başlayacak.

Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler, okul müdürlüklerine elden veya dijital ortamdan teslim edilebilecek. Okullara yapılan başvurular değerlendirildikten sonra eserler, ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletilecek. İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ilçe genelinde eserler değerlendirilerek birinciler belirlenecek ve eserler il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen il birincileri, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek.

Değerlendirmeler sonucunda ülke genelinde dereceye giren eserler, 30 Haziran-8 Temmuz arasında ilan edilecek.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışmaların ödül töreni ise 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.