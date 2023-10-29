DÜZCE(İHA) – Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bahçeşehir Koleji öğrencileri muhteşem bir etkinlik ile kutlandı. Öğrencilerin hep birlikte söylediği marşlara velilerde eşlik etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de Cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanıyor. Bahçeşehir Koleji Düzce kampüsünde de öğrenciler hazırladıkları gösterilerle göz kamaştırdılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalarda ilk olarak okul bandosu ve melodika korosunun gösterisi izleyenleri çocukluğuna götürdü.

“Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Okul Müdürü Ezginur Hanedar,”Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu devam ettirecek sizlersiniz’ sözünü kendimize düstur edindik. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti idealine ulaşma hedefi ile eğitim ve bilim yolundan ayrılmadan çocuklarımıza ve ülkemize daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı kararlılıkla fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Başta çocuklar olmak üzere masum hiçbir bireyin yaşam hakkının elinden alınmadığı bir dünya diliyorum. Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Kutlamalarda öğrencilerin zeybek gösterisi, marş söylemesi, bayrak gösterisi, oratoryo, vals ve öğretmenlerin hep bir ağızdan 10 yıl marşını söylemelerine velilerde eşlik edip ellerinde ki bayrakları dalgalandırdılar.

Gösteriler sırasında veliler ise çocuklarının gösterisini ölümsüzleştirmek için büyük bir çaba sarf ettiler.