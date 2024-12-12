Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kamil Miras Yurdu’nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim, afet bilincini artırmak, öğrencilere ve yurtta çalışan personele afet anında doğru hareket etme yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlendi. Afet risklerinin her geçen gün daha fazla gündeme geldiği süreçte, bilinçli ve hızlı hareket etmenin önemi vurgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen tatbikat eğitimi, hem teorik hem de pratik aşamalarıyla katılımcılara kapsamlı bir bilgi aktarımı sundu. Eğitimin, katılımcıların doğal afetler sırasında kendilerini ve çevrelerini koruyacak bilgiye sahip olmalarını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın eğitmeni Yakup Ulucan, eğitim süresince yangın ve deprem sırasında alınması gereken önlemleri ve doğru tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılara, afet anında panik yapmadan organize hareket etmenin ne denli hayati olduğuna dair örneklerle desteklenen bilgiler sunuldu.

Eğitim programı, iki ana bölümden oluştu. İlk bölümde, katılımcılara yangın güvenliği ve deprem sırasında yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı. İkinci bölümde ise uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi.