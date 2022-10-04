Bolu’da özel bir öğrenci yurdunda yapılan tadilat sırasında dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Bolu’da özel bir öğrenci yurdunda yapılan tadilat sırasında dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi’nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda yapılan boya ve tadilat işlerinde çalışan Ö.Y. (29) isimli işçi dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü. Ö.Y.’nin düştüğünü gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.