E.Ç. isimli şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden EC.Y. ve S.C.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken D.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Şüphelinin ifadesinde bahse konu hırsızlık olayında yanında bulunduklarını beyan ettiği E.Ç., Ş.C.Ç ve D.K isimli şüpheliler ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan incelemelerin ardından ekiplerin şüphe üzerine durdurmak istedikleri 78 AT 177 plakalı kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsündeki Asiye Hatun Öğrenci Yurdunun devam eden inşaatında bulunan demirlerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Karabük’te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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