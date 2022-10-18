Verilen eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Eğitim çerçevesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde faaliyete geçirilen ve akıllı telefonlarda yer alan ‘Uyuma’ isimli program hakkında da bilgilendirme yapıldı. Akıllı telefona indirilecek olan ‘Uyuma’ isimli program sayesinde veliler polis ekipleriyle iş birliğinde bulunabilecek.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi çerçevesinde Kahta ilçesinde bulunan 30 ayrı okulun toplam 455 öğrenci velisine uyuşturucuyla ilgili eğitimler verildi. Uyuşturucunun çocuklara zararları, aile yapısına verdiği zarar hakkında yapılan bilgilendirme eğitimine öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 3’üncüsü oldu

Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 3’üncüsü oldu

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