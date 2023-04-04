Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu çalışan ve velileri gösterdikleri duyarlılık ile örnek oldular. Deprem bölgesine gönderilecek bir konteynerin maliyetini karşılayan veli ve çalışanlar, Vali Cevdet Atay ile birlikte alanda inceleme yaptı.

Depremzedelerin sıcak yuvalara kavuşmaları için Düzce’de kurulan 5 konteyner üretim merkezinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu çalışan ve velileri duyarlılık örneği göstererek bir konteynerin maliyetini karşıladılar. Bağışçıları üretim merkezinde ağırlayan Düzce Valisi Cevdet Atay “Duyarlı davranışlarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.