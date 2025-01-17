Öğrenci ve velilere yarı yıl tavsiyeleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan Psikolog Özlem Özkan ve Rehber Öğretmeni Rukiye Türk, yaklaşan ara tatil öncesinde öğrencilere ve ailelerine faydalı önerilerde bulundu.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde öğrencilere psikolojik danışmanlık, eğitimsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yanı sıra oyun terapisi imkânı sunulurken, aynı zamanda verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Öte yandan merkez, velilere de bilinçli ebeveynlik konusunda rehberlik ediyor.



“Karne dönemleri, kültürümüzde çok kıymetli dönemler olarak ele alınıyor”

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde rehber öğretmeni olarak görev alan Rukiye Türk, akademik başarıya ulaşmaları için öğrencilere gerekli desteği sağladıklarını belirterek, “Ana okulundan üniversite öğrencilerine kadar bütün öğrenci gruplarına, öğrenim statülerine uygun olarak mesleki rehberlik konusunda destek veriyoruz. Haftalık programlar yapıyor ve akademik başarıya ulaşmaları için birlikte ilerliyoruz” dedi.

Başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Türk, “Hem öğretmenler olarak hem de veliler ve öğrenciler olarak bir dönemi geride bırakmış bulunuyoruz. MERCİ açısından verimli bir dönemdi. Buraya gelen öğrenci ve velilerden de olumlu geri bildirimler alıyoruz” diye konuştu. Ara tatilde velilerin ve öğrencilerin dikkat etmesi gerektiği noktalar konusunda da tavsiyeler veren Türk, “Karne dönemleri, kültürümüzde çok kıymetli dönemler olarak ele alınıyor. Bu kıymet verdiğimiz dönemlerde, bazen farkında olmadan öğrencinin potansiyeline zarar verebiliyoruz ve bu zararı da daha çok kıyaslamalarla yapıyoruz. Bu süreçte özellikle öğrencinin performansını ve gerçek potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öğrencinin seviyesine uygun hedefleri koyduk mu? Bu hedefe ulaştık mı? Bunları değerlendirmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



“Veliler ve öğrenciler ara tatili birlikte değerlendirmeli”

Hedefine ulaşan öğrencilerin takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Türk; istediği başarı seviyesine ulaşamayan öğrencilerin velilerinin de yöntemlerini farklılaştırması gerektiğine değindi. Veliler ve öğrencilerin ara tatili birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Türk, “’Ders çalışmalısın’ mesajının öğrenciye veliler tarafından verilmemesi gerekiyor. Bunun yerine beraber deneyimlemek çok daha kıymetli. Birlikte küçük projeler oluşturmak, ödevleri birlikte yapmak, ekran kullanımını sağlıklı bir şekilde kullandığını öğrenciye göstermek, öğrenci açısından destekleyici olacaktır. Bu süreçte sistemli ilerlemek çok önemli. Günün ilk saatlerinde dönemin genel bir tekrarının yapılması, eksik yanların tamamlanması ya da iyi yanların pekiştirilmesi, gelecek dönem için kıymetli olacaktır” dedi.



“Tatil aktiviteleri aynı zamanda eğlence de içermeli”

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Özlem Özkan ise öğrencilere yaşadıkları her sorunla ilgili psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Öğrencilerin okul hayatlarında yaşadıklarını, akademik sorunlarla alakalı, ailevi sorunlarla alakalı ya da kişilerle ilgili sorunlarıyla alakalı destek sunuyoruz. Öğrenciler, dışarda alabilecekleri herhangi bir psikolojik danışmanlık hizmetini, MERCİ’den sağlayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Ara tatil için velilere ve öğrencilere önerilerde bulunan Özkan, şöyle devam etti; "Öğrencilerin yorucu ve stresli bir dönemden çıktıklarını göz önünde bulundurarak, onların biraz daha eğlenmeleri ve dinlenmeleri adına bu tatili değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu sebeple tatil aktiviteleri, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını desteklerken, aynı zamanda eğlence de içermeli.”

Ara tatilde öğrencilerin, okullar açıkken sürdürdükleri düzenin çok da fazla bozulmaması gerektiğinin altını çizen Özkan, “Aksi takdirde öğrencilerin, boşa geçirilen zamanla birlikte okul alışkanlıkları da bozulabilir. Belirli saatlerde kitap okumak, belirli saatlerde oyun oynamak ya da dışarda vakit geçirmek gibi günlük rutin oluşturulması faydalı olacaktır” dedi.



“Teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine, bilinçli ve kısıtlı kullanmayı öğretmek gerekiyor”

Öğrencilerin ara tatilde de öğrenmeyi sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Özkan, “Çocuklar tatilde dinlenirken, aynı zamanda öğrenmeyi de sürdürmeli. Ev ortamında basit deneyler yapmak, el işi aktiviteleriyle ilgilenmek faydalı olabilir. Bilişsel yeteneklerini artırmak için zekâ oyunları, bulmacalar, strateji oyunları da önerebilirim. Bu tür oyunlar çocukların düşünme yetilerini geliştirirken, aynı zamanda öğrenmelerine ve eğlenmelerine de olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

Teknoloji kullanımının tatille beraber artacağına dikkat çeken Özkan, bununla ilgili alınması gereken önlemler hakkında da bilgi vererek, “Okulların tatile girmesiyle birlikte, çocukların teknoloji kullanımına yönelim de artacaktır. Burada tamamen teknolojiyi yasaklamak yerine, bilinçli ve kısıtlı kullanmayı öğretmek gerekiyor. Eğitici oyunlar ve interaktif öğrenme uygulamaları sağlıklı olabilir. Ancak ekran başında geçirilen zaman, günde 1 veya 2 saati geçmemeli” ifadelerine yer verdi.