-Kapsam Eğitim Kurumları tarafından ikincisi düzenlenen Kapsam Concept Kişisel Gelişim Zirvesinde öğrenci ve velilere sınav kaygısı, kişisel gelişim ve ebeveyn ilişkileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde ikinci kez Kişisel Gelişim Zirvesi düzenlendi. Programa Kapsam Eğitim Kurumları Kurucusu Ertuğrul Arslan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy’ün yanı sıra konuşmacı olarak Psikolog Doc. Dr. Mehmet Şahinoğlu, Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Ferhat Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Psikolog Doc. Dr. Mehmet Şakiroğlu sınav sürecinde psikolojik sağlamlık, Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Ferhat Aslan tarafından ise kişisel gelişim ve ebeveyn ilişkisi hakkında konuşma yapıldı.

"Birinci ağızdan bilgiye ulaşmalarını istiyoruz"

Kapsam Eğitim Kurumları Kurucusu Ertuğrul Aslan, öğrencilerin birinci ağızdan bilgiye ulaşmalarını istediklerini belirterek, "Bugün Kapsam Konsept programının ikincisini yapıyoruz. Biz Sivas’ta orta ölçekli bir Anadolu şehrinde yaşıyoruz. Teknolojik olarak öğrencilerimizin bilgiye ulaşması ne kadar kolay olsa da bire bir bilgiye ulaşmak çok daha önemli. İstiyoruz ki öğrencilerimiz birinci ağızdan üniversitelerden bölümler ve meslek tercihleri açısından bilgiler alsınlar ve doğru bir yönlendirme şansına sahip olsunlar. Bunun yanı süre sınav kaygısı ve stres yönetimini veliyi de dahil ederek Ferhat Aslan ve Mehmet Şakiroğlu gibi iki değerli katılımcı ile kişisel gelişim zirvesini gerçekleştirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan konuşmaların ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başta olmak üzere şehir dışından bir çok üniversite hakkında tanıtım yapıldı.