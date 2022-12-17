Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi’nin yönetici ve öğrencileri 277 ünite kan bağışında bulundu.

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi’nin yönetici ve öğrencileri 277 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay Kozan Şubesi verilerine göre pandemi sonrası son 2 yılda, bir günde bir noktadan alınan en yüksek kan bağışı yapıldı. Yaklaşık 470 katılımcıdan 277 ünite kan ve çok sayıda kök hücre bağışı alındı.

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz: "Bu yüksek katılım hepimiz için çok sevindirici. Son 2 yılın en çok bağışına şahit olduk" dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanlığı yetkilisi Dr. Ahmet Yönder ise duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve okul yönetime teşekkür ederek "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yüksek gayreti bu başarıyı sağladı" diye konuştu.

Okul Müdürü Hüseyin Şimşek: "Bu toplum hizmeti çalışmasında kayıtsız kalmayıp elini taşın altına koyan, destek olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.