Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrenci ve öğretmenler çevre temizliği gerçekleştirdi.

‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi çerçevesinde temizliğe dikkat çekmek için harekete geçen Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenlerle beraber çevre temizliği yaptı. Öğrenci ve öğretmenler ellerine aldıkları çöp poşetleriyle 1 saat boyunca yapılan çalışmayla okullar bölgesini çöplerden temizlediler.

Çevre temizliğine katılan Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen önemli bir projedir. Projenin amacı; öğrencilerimizin milli, manevi, ahlâkî, insanı ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarına aktaran bireyler olmalarına, çağın geleceğini okuyabilen ve kazandıkları donanımları insanlık hayrına sarf edebilen, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Bu minval üzerine ilçemizin güzide okullarından Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen programdan sonra, çevre temizliğine dikkat çekmek için okullar bölgesinde çevre temizliği yaptık” dedi.