Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minik öğrenciler, bağış olarak Kızılay için topladıkları paraları teslim etti. Tavşanlı Hande Gül Anaokulu Kelebekler sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, ailelerinden ve çevrelerinden topladıkları paraları Kızılay Tavşanlı Şubesi’ne teslim etti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minik öğrenciler, bağış olarak Kızılay için topladıkları paraları teslim etti. Tavşanlı Hande Gül Anaokulu Kelebekler sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, ailelerinden ve çevrelerinden topladıkları paraları Kızılay Tavşanlı Şubesi’ne teslim etti.

Hande Gül okul’u minik öğrencilerine, Kızılay Şubesi’nde görevli personel tarafından soru cevap eşliğinde bilgilendirme yapıldı.Öğrencilerin yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmaları için yardım kampanyası çerçevesinde toplanan nakit paraları öğretmenleri tarafından Tavşanlı Kızılay Derneği Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu’na teslim edildi.

Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, yapılan bu yardım faaliyetlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek, toplanan yardımların yerine ulaştırılacağını ifade etti.

Kelebekler sınıfı öğretmeni Fatma Büşra Telli, "Bu tür anlamlı ziyaretler çocuklar için hafızalarında merak uyandırıyor ve oldukça fayda kazandırıyor.İlgilerinden dolayı başta kurum başkanına ve çalışan diğer personellere ayrı ayrı teşekkür ederiz"dedi.

Öğrenciler kurum binasını gezerek Kızılay’ın yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.