Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrenci ile fabrika çalışanlarına çadır kurma ve afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD ekipleri ihtimal dahilinde olan afetler için eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Ekipler, fabrika çalışanları, lise ve ilkokul öğrencilerine yönelik çadır kurma ve çök, kapan, tutun, yangın söndürme cihazının kullanımı ve acil durum çantasının hazırlanışı gibi konularda eğitim verdi. Uzman personeller tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde etkili ve doğru müdahale şekilleri anlatıldı.