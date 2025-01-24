Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğrenci Topluluğu ve Fethiye İşletme Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2025 2. dönem başvuru sonuçlarına göre hibe desteği almaya hak kazandı.

Genç ofislerin üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimini artırmayı hedefleyen ÜNİDES programı, bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim gibi alanlarda gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, desteklenen 701 proje arasında MSKÜ’den iki önemli proje yer aldı.

Topluluğun “Problemden Çözüme, Düşünceden Eyleme” isimli projesi, katılımcılara problem çözme, sorun ve hedef analizi, mantıksal çerçeve matrisi oluşturma gibi konularda eğitimler sunacak. Doç. Dr. Seval Deniz Kılıç koordinatörlüğünde Stratonikeia Antik Kenti’nde gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerle, katılımcılar matematiksel analiz, veri toplama ve kültürel farkındalık gibi beceriler kazanacak. Eğitim süreci, grup çalışmaları ve uygulamalarla desteklenerek katılımcılara sistematik düşünme ve çözüm odaklı yaklaşımlar kazandırmayı hedefliyor.

Fethiye İşletme Topluluğu, Araş. Gör. Dr. Gamzegül Çalıkoğlu koordinatörlüğünde hazırlanan “Teorik ve Deneyimlere Dayalı Girişimcilik Eğitimi” projesiyle destek almaya hak kazandı. Hazırlanan projede, Fethiye İşletme Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilerine girişimcilik alanında teorik ve uygulamalı eğitimler sunulacak.

Eğitimler, 28 Nisan - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam beş oturumda gerçekleştirilecek. İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği bölümlerinden öğrenciler, girişimcilik süreçlerini hem akademik hem de uygulamalı düzeyde öğrenme fırsatı bulacak.