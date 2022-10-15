Kilis 7 Aralık Üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı’nda kurulan stantlarda üç gün süreyle topluluklarını tanıtma fırsatı buldular.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı’nda kurulan stantlarda üç gün süreyle topluluklarını tanıtma fırsatı buldular.

Üniversitede her Akademik Yıl başlarında gerçekleştirilen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri etkinliğine bu yıl, 7 Aralık Üniversitesi Hayvan Severler Topluluğu, İnsan Hakları Kulübü Topluluğu, Demokratik Düşünce Topluluğu, Ultraslan Uni Taraftar Topluluğu, Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu, İlim, Kültür ve Medeniyet Topluluğu, 7 Aralık Toplum Gönüllüleri Topluluğu, İdeal Genç Topluluğu, Kültür Gezginleri Topluluğu, Felsefe Topluluğu, Dil ve Edebiyat Topluluğu, Matematik ve Eğitim Topluluğu, Peçiç Topluluğu, Turan Topluluğu, ÜNİAK Topluluğu, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu katıldı.