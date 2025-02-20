Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı" (ÜNİDES) bilgilendirme toplantısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) gerçekleştirildi.

Hukuk Amfi’de düzenlenen toplantıya; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, Sağlık Kültür Spor (SKS) Müdürü Aylin Filiz, Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu, Gençlik Çalışanı Osman Padır, HKÜ’deki 64 Öğrenci Topluluğunun akademik danışmanları ile başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemiz, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de önemsemektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan ÜNİDES programı, öğrenci topluluklarımızın proje odaklı çalışmaları için büyük bir fırsatlar sunuyor. HKÜ olarak, bu tür destek programlarıyla, gençlerimizin projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarını ve topluma katkı sağlamalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir ise, "Öğrenci topluluklarımızın projelerine destek sağlamak, onların gelişimine katkıda bulunmak bizim önceliğimizdir. Bu programın sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu, "Bakanlığımızla tanışmanızı istiyorum. Proje süreçlerinizde Bakanlığımız, sizlerin projelerini desteklemek amacıyla her zaman yanınızdadır. Biz gençlere hizmet etmek için varız. Bütçelerimizin önemli bir kısmını sizin projelerinize ayırmak istiyoruz. Bu nedenle, ÜNİDES programı kapsamında oluşturacağınız projelerde sizlere destek vermekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Toplantıda, Gençlik Merkezleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışanı Osman Padır ÜNİDES programının amacı, sağlanacak destekler ve üniversite öğrenci topluluklarının bu programdan nasıl faydalanabileceği hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.