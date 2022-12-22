İlki geçen yıl düzenlenen Öğrenci Şurasının 2.’si, ‘Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak’ temasıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun bir katılımla düzenlendi.

İlki geçen yıl düzenlenen Öğrenci Şurasının 2.’si, ‘Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak’ temasıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun bir katılımla düzenlendi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan ve öğrenciler ile üniversite arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla kurulan Öğrenci Dekanlığı; Araştırma Üniversitesi olarak seçilen ve bir yılı geride bırakan Atatürk Üniversitesinin bu süreçte yaptığı çalışmalar ile gelecek planlamaları hakkında bilgi vermek amacıyla 2.’sini düzenlediği Öğrenci Şurası, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Araştırma Üniversitesinin Öğrenciye Bakan Tarafı Anlatıldı

Öğrenciler ile akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamak, yaşadıkları sorunlarını gözlemlemek ve bulguları çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden Öğrenci Dekanlığı olarak 2. Öğrenci Şurasını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Yaşar Totik yaptığı açılış konuşmasında; öğrencilerin karşılaşacakları barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi temel sorunların tespitine ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, kültür-sanat-sportif faaliyetlerini desteklemek ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak gayesiyle geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri Öğrenci Şurasının 2.’sini Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak temasıyla düzenlediklerini söyledi.

Öğrenci Şurası çerçevesinde Araştırma Üniversitesinin öğrenciye bakan taraflarının alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla detaylı bir şekilde değerlendirildiğini belirten Dekan Totik, Araştırma Üniversiteleri arasına adını yazdırarak önemli bir başarının altına imza atan Atatürk Üniversitesinin, ulusal ve uluslararası alanda sorumluluğunun arttığını ve bu doğrultuda önemli adımların da atıldığını vurgulayarak, bu apoletle sahip bir üniversitede hem eğitim görmenin hem de mezun olmanın ilerleyen süreçte birçok avantajı da beraberinde getireceğini söyledi.

Hem öğrenci odaklı böylesine bir birimin kurulmasına hem de düzenlenen etkinliklerin verimli geçmesine öncülük eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür eden Prof. Dr. Totik, öğrenci şurasının tüm öğrenciler ve katılımcılara hayırlı olmasını diledi.

Sunumların Odağını Araştırma Üniversitesi Oluşturdu

Açılış konuşmasının ardından program; Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan’ın Araştırma Üniversitesi Konulu Sunumu, Lisans Ar-Ge Koordinatörü Doç. Dr. Haydar Kılıç’ın Ar-Ge Projeleri hakkında bilgi vermesi, Dijital Dönüşüm Ofisinden Arş. Gör. Mustafa Furkan Keskenler’in Dijital Üniversite adlı sunumunu, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Sezin Karabulut Çakır’ın Araştırma Üniversitende Kariyer Planlama konulu sunumu ve son olarak öğrenci Buğrahan Enes Akçelik’in Öğrenci Gözünden Araştırma Üniversitesi konulu sunum ile devam etti.

Öğrencilerden gelen çeşitli sorulara da aydınlatıcı cevapların verildiği program, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.