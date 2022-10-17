Yangın esnasında araçta kimsenin olmadığı ifade edildi.

Servisin yandığını gören çevre sakinleri de söndürmek için yardıma koştu. Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre Mumcular Barajı istikametinden Dörttepe istikametine seyreden okul servisinde seyir halindeyken yangın başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci servisinde çıkan yangında, servis alevlere teslim oldu. Serviste öğrenci olmaması teselli kaynağı olurken, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Meme kanserine dikkat çekmek için duvarları boyadılar

Meme kanserine dikkat çekmek için duvarları boyadılar

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.