Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, öğrenci servislerinde yüzde 13,5 oranında zam yapıldığını söyleyerek, "Yılbaşından sonra servis araçlarımızda bir fiyat ayarlamasına gitme durumunda kaldık” dedi.

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, öğrenci servislerinde yüzde 13,5 oranında zam yapıldığını söyleyerek, "Yılbaşından sonra servis araçlarımızda bir fiyat ayarlamasına gitme durumunda kaldık” dedi.

Kayseri’de okul servis ücretlerine yüzde 13,5 oranında zam gelirken, 0-5 kilometre arası servis ücreti 520 TL’den 590 TL’ye, 5-10 kilometre arası servis ücreti 565 TL’den 635 TL’ye, 10-20 kilometre arası servis ücreti ise 600 TL’den 670 TL’ye çıktı. Yılbaşından yapılan asgari ücret düzenlemesinin ardından servis araçlarında fiyat ayarlamasına gitme durumunda kaldıklarını söyleyen Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Yaklaşık 1 yıldır yoğun şekilde ulaşım sektörüyle alakalı sıkıntılarımız devam ediyor. Artan akaryakıt maliyetleri ve göze gözükmeyen amortisman giderlerinin yüksek derecede artması, esnaf sanatkarımızı ciddi derecede sıkıntıya sokmuş hatta genel manada toplu taşıma işi ile uğraşan arkadaşlarımızı özellikle okul ve işçi servis işini yapamayacak derece getirmiştir. Bu durumda geçtiğimiz dönemde birçok ilde servis araçlarının fiyat tarifelerine ek, ilave ayarlama yapılmasına rağmen biz şehrimizde böyle bir ayarlayamaya gitmemiştik. Bu dönemde arkadaşlarımız artık mesleklerini yürütemez hale gelmişken özellikle yılbaşından itibaren asgari ücret ayarlamasından sonra okul ve personel servis araçlarımızda yüzde 13,5’e tekamül eden bir fiyat ayarlamasına gitme durumunda kaldık. Beklentimiz tabi ki daha yukarılardaydı. Yüzde 25 oranında bir artış olması yönünde bir talebimiz olmuştu. Bu talebimizin ana konusu da araçlarımızın sigorta giderleri, çalıştırmış olduğumuz arkadaşlarımızın maliyetleridir. Bunlar mesleğimizi yapılabilir olmaktan çıkarmıştır” şeklinde konuştu.

“Beklentimiz okul servislerinde kullanılabilir yaşın 19’a çıkartılmasıdır”

Servis araçlarının maliyetlerinin 1 buçuk milyon TL’ye ulaştığını bu nedenle servis araçlarının değişiminin zorlaştığını dile getiren Yavuz Ay, okul servislerinde kullanılabilir yaşın 19’a çıkartılmasını istediklerini belirterek, “Bundan 2 yıl önce belki 400 bin TL civarında olan araç maliyetlerimiz, bugün 1 buçuk milyon TL civarına kadar çıkması esnaf sanatkarı son derece zor durumda bırakmıştır. Bu konuda yetkililerimizden yardım talebimiz oldu. Beklentimiz, okul servis araçlarının kullanılabilir yaşının mutlak suretle en az 19’a çıkartılmasıdır. Yoksa gerçekten birkaç yıl içerisinde ben ülke genelinde bu işin yapılabilir olmaktan çıktığını göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü araç maliyetleri son derece yüksek. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL’lere gelmiş bir maliyet var. Bu yerel bir sorun değil, ulusal bir sorun. Bunun yanında okul önlerinde ve fabrika yollarında eşlik eden korsan araçlar var. Bu konuyla alakalı olarak da emniyet yetkililerimizin tedbir almasını bekliyoruz. Tedbirlerinde geçici değil, kalıcı olması esnaf sanatkarımızı bir nebze olsun rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı

“Şoförlerimizin sabah yolların buz olduğunu hesap ederek yolda hareket etmeleri en kıymetli şeydir”

Servis şoförlerini araç kullanırken, dikkatli olmaları yönünde uyaran Ay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Servis ücretlerinde en yakın mesafe olan 0-5 kilometre arası fiyatımız 520 TL iken yaklaşık 590 TL’ye çıktı. Tarifemiz 3 kalemde var. 0-5, 5-10 ve 10-20 kilometre arası onun üzerindeki kilometrelere bazında alıyor. Ancak bizim en çok kullandığımız 0-5 kilometre arasıdır. Trafikte çocuklarımızın servis araçlarını bekletmeden zamanından önce çıkmalarını, servis araçlarımızın da servise zamanından önce hareket ederek, çocukları bekletmeden almalarını istiyoruz. Özellikle kış mevsiminde son derece dikkatli olunması, acele etmeden gidilmesini istiyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz bir kaza ile karşılaşmamak en büyük temennimizdir. Arkadaşlarımızdan son derece dikkatli olmalarını, özellikle hava şartlarını göz önünde bulundurarak, yağış olsa da olmasa da sabah yolların buz olduğunu hesap ederek yolda hareket etmeleri en kıymetli şeydir. Çünkü bizler ülkemizin geleceğini taşıyoruz. Her anne ve babanın en kıymetli varlığını taşıyoruz. Para kazanılır ve yerine gelir. Savunmasız bir kesimi taşıdığımızı unutmamak son derece önemlidir.”