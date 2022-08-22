Osmaneli Belediyesi, Bilecik öğrenci servis ücretleri için minibüsçüler kooperatifi ile indirim anlaşması sağladı.

Osmaneli Belediyesi, Bilecik öğrenci servis ücretleri için minibüsçüler kooperatifi ile indirim anlaşması sağladı.

Osmaneli Belediyesi, okulları Bilecik’te olan öğrenciler için yol ücreti konusunda yüksek taleplerden rahatsız olan velilerin sorununu gidermek amacıyla Osmaneli Minibüsçüler Kooperatifi ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda kooperatif yöneticileri ile görüşülerek, Osmaneli-Bilecik arasında öğrenci taşımacılığı için yıllık 15 bin TL ye kadar olan talepler için belediyenin servis koymasına gerek kalmadan indirim talebinde bulunuldu. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için Bilecik öğrenci servis ücretinin yıllık 10 bin TL olması konusunda anlaşıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karşılıklı mutabakatla 2022-2023 öğrenim dönemi için Bilecik öğrenci servis ücretinin yıllık 10 bin TL olması konusunda anlaştık. Kooperatif yöneticilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Ayrıca geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da Osmaneli ilçesi içinde olan öğrencilerimizi ücretsiz şekilde taşıyacağız” dedi.

Başkan Şahin, çocuk kreşinin yeni yerine Eylül ayının ikinci haftasından sonra geçeceğini belirterek, “Okul öncesi eğitim için çalışan kadınlarımıza destek için kreşimiz sabah: 07.30 gece 24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Osmaneli Belediyesi Eğitimde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içinde halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet vermeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.