Seçim sonucunda Tıp Fakültesi temsilcisi olan Furkan Dermanbey, İnönü Üniversitesi Öğrenci Senato Başkanı olarak seçildi.

Dört mevsim tercih edilen “kara lastiğe” ilgi devam ediyor

Dört mevsim tercih edilen “kara lastiğe” ilgi devam ediyor

İnönü Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırma çerçevesinde öğrenci odaklı eğitim sistemini geliştirmek ve öğrenci memnuniyetini sağlamak için kurulan İnönü Üniversitesi Öğrenci Senatosu, yapılan başkanlık seçimi için toplandı.

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