Cumhuriyet sınıflarından Cumhuriyet sahnesine diyerek Cumhuriyet Bayramı’nı 14 Şehir, 20 Kampüsüyle bir şölen havasında kutlayan MBA Okulları öğrencileri, bando gösterilerinden koro performansına, vals, zeybek, bale ve halk oyunlarından sanat sergilerine kadar tüm kutlama etkinliklerine Türk gençlerine yakışan gurur ve heyecanla katıldılar.

Medicana Eğitim Grubu, bu yıl ilkini düzenleyerek MBA Bursa Özlüce Kampüsünün ev sahipliğinde Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Cumhuriyet Resepsiyonu”nda Cumhuriyetimizin 101. yılını 1930 dönem kıyafetleri konseptiyle kutladı.

Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, Medicana Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Engin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, MBA Bursa Kampüsü Yöneticileri, Eğitimcileri ve Velilerinin katılım gösterdiği “Cumhuriyet Resepsiyonu”nda sahne alan öğrenciler ve eğitimcilerin performansları büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin yenilikçi olma değerlerine ve yüzyıllık mirasımızdan duyduğu sorumluluk bilincine vurgu yapan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı şunları söyledi:

“MBA Okulları olarak Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.’ Bizler nitelikli ve yenilikçi eğitimin bizlere kazandırdığı özgür ve özgün duruşumuzla 101 yıllık mirasımız olan Cumhuriyetimize değer katan bireyler olacağız. Bugün ve daima Cumhuriyet sınıflarımızdan Cumhuriyetimizin yüzyıllarına birlikte adım atacağız. Eğitim tutkumuzla Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla yaşatacağımız Cumhuriyetin izindeyiz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun” dedi.