Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda oluşturulan "Gazi Şehir Okul Meclisleri" projesi Şahinbey Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda oluşturulan "Gazi Şehir Okul Meclisleri" projesi Şahinbey Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimin niteliğinin arttırılması, karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği koordinesinde oluşturulan Gazi Şehir Öğrenci Meclisleri’nin Şahinbey İlçe Meclis toplantısı Şahinbey Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ülkemizin geleceği gençlerimiz için çalışıyoruz

Gazi Şehir Okul Meclisi’nde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarısı için soru bankaları ve soru kitapçıkları dağıttık. Türkiye’de en fazla öğrenci sayısına sahip ilçeyiz. Öğrencilerimizi Gaziler Diyar’ından Şehitler Diyar’ına projemizle Çanakkale’yi ziyaret ettirip ecdadın destansı mücadelesini yerinde yaşatıyoruz. Başarılı öğrencilerimizi Umre ’ye gönderip, onlara bisiklet, spor ayakkabısı, diz üstü bilgisayarlar hediye ettik. Şahinbeyli Üniversite öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destekte bulunduk. Derdimiz gençlerimizin ilimle, irfanla ve güzel ahlakla yetişmesi, bu nedenle kütüphane sayısını arttırıyoruz. Akkent Mahallemize 40.000 m2 alan üzerine çok fonksiyonlu yeni bir kütüphane yapıyoruz. Kültüre ve sanata büyük yatırımlar yapıyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde müzik kursları ve konservatuvar eğitimi veriyoruz. Gençlerimizin eğitim standartlarını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.