Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi EOS 101 kodlu Akademik ve Sosyal Yaşam Dersi kapsamında, Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda düzenlenen öğrenci kulüpleri bilgilendirme toplantısı, birinci sınıf öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Toplantıya, üniversitenin çeşitli kulüp başkanları ve temsilcileri katılarak yeni öğrencileri kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgilendirdiler.

Toplantıya Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda Sökmen’in yanı sıra şu kulüplerin başkan ve temsilcileri katıldı: Anadolu Matematik Kulübü, Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) Kulübü, Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Gastronomi Kulübü, Genç Tema Kulübü, Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü, İletişim Kulübü, Kariyer Kulübü, Kızılay Kulübü, LÖSEV Fayda Kulübü, Marketing Anadolu Kulübü, Psikoloji ve Yaşam Kulübü, Sosyal Medya Kulübü, Yabancı Diller Kulübü, Yazılım Kulübü.

Etkinlik sırasında, kulüp başkanları ve temsilcileri, kulüplerinin yürüttüğü çalışmalar, yeni üyelere sundukları fırsatlar ve gelecekte planlanan etkinlikler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca toplantıda öğrenciler, ilgi duydukları alanlara göre hangi kulüplerde aktif rol alabileceklerini öğrenme fırsatı buldu.

Toplantı, öğrencilerin üniversite hayatına sosyal ve akademik açıdan daha aktif katılım sağlamalarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.