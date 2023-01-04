Anadolu Üniversitesi bilim, kültür, sanat, spor ve bunun gibi pek çok alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü 2022 senesi içerisinde birçok etkinlik ile öğrencileri bir araya getirdi.

Anadolu Üniversitesi bilim, kültür, sanat, spor ve bunun gibi pek çok alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü 2022 senesi içerisinde birçok etkinlik ile öğrencileri bir araya getirdi.

Öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kişilik gelişimlerini desteklemek, toplumsal fayda sağlamak, akademik gelişimlerine katkı sunmak ve öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüpleri 2022 yılında rekor sayıda etkinliğe imza attı.

22 kategoride toplam 552 sosyo-kültürel, sportif ve akademik etkinlik gerçekleştirildi

Toplumsal sorunlara çözüm üretmesine, akademik bilgilerini geliştirmelerine, kişisel gelişimlerine ve toplumsal farkındalığının artmasına katkı sağlamak amacıyla Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü 59 kulübü ile etkinlikler düzenledi. Yıl sonunda koordinatörlük tarafından açıklanan sayısal verilere göre 195 toplantı düzenlendi. Toplantıları ise 78 eğitim ve 56 etkinlik takip etti. Yunus Emre Kampüsü içerisine 63 kez stant kurulurken 47 sefer konferanslarda önemli konular ele alındı. 34 kez Anadolu Üniversitesi öğrencileri kulüpler vasıtasıyla düzenlenen gezilerde yeni yerler görme fırsatı yakaladı.

Farklı ilgi ve sosyal sorumluluk alanlarına yönelik kurulan Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından 2022 yılı boyunca seminer, doğa yürüyüşü, münazara, film gösterimi, toplantı gibi 22 farklı kategoride 552 etkinlik gerçekleştirildi. 2022 senesini dolu dolu geçiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 2023 yılında yine öğrenci kulüpleri ile birçok etkinlikte bir araya gelecek.