Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Kulüp Tanıtım Günleri, Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde gerçekleşti.

Öğrenci Kulüplerinin kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına gerçekleştirilen etkinliğe; Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur B. Doğangün, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. H. Levent Dalyancı ve akademisyenler katıldı.

Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına bağlı 60 Kulüp, Spor Birliğine bağlı 8 Spor Kulübü 3 kurumun, stant açtığı tanıtım günlerinde her kulüple tek tek görüşen Belediye Başkan Vekili Doğangün, ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu toplulukların yaptığı etkinliklerle ilgili bilgiler aldılar. Rektör Erenoğlu, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile uğraşmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi ve öğrencilerin bu alanlarını desteklediklerini vurguladı.

ÇOMÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve üç gün boyunca devam eden Öğrenci Kulüp Tanıtım Günlerinde, öğrenciler ilgi duydukları stantların yetkililerinden bilgiler alarak kulüplere üye oldular.