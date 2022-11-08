Eskişehir’de lokantacı esnaf, ortaya çıkan maliyet artışından dolayı yemek fiyatlarını arttırdı.

Eskişehir’de lokantacı esnaf, ortaya çıkan maliyet artışından dolayı yemek fiyatlarını arttırdı.

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’in farklı mahallerinde ev yemeği satışı yapan birçok lokanta bulunuyor. Öğrencilerin en çok tercih ettiği yiyeceklerin başında gelen ev yemeklerindeki fiyat artışı ise dikkat çekiyor. Geçen yıla oranla maliyetlerin arttığını dile getiren lokantacılar, yemek fiyatlarına zam yapıyor. Sebze ve et yemeklerinde farklı fiyat artışlarının meydana geldiğini belirten lokanta işletmecisi İzzet Gür, önümüzdeki süreçte tekrar artış olabileceğine vurgu yaptı.

“Zam yapmak artık kaçınılmaz”

Yemek fiyatlara yapılan zamlar hakkında konuşan lokantacı Gür, “Eskiden bir yemek daha ucuzdu. Mesela; dün 12 liraydı, bugün 15 lira, yarın da 20 lira olacak. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyoruz. Genel olarak artan fiyatlar karşısında biz de zam yapmak zorundayız. Eleman, girdi-çıktı ve malzeme maliyetleri derken, her gün fiyatlar artıyor. Bu sebepten dolayı bizim de zam yapmamız kaçınılmaz oluyor” dedi.

“Yılbaşından sonra fiyatlar daha çok artacak”

Yapılan zamların ardından yemek fiyatlarındaki değişimlerden de bahseden Gür, “Sebze yemekleri 12 liraydı, şu anda 20-25 lira civarlarında satılıyor. Hatta bazıları 30 lirayı buluyor. Yani fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Sürekli olarak malzemelere gelen zamlar sebebiyle yemek fiyatları artıyor. Bakliyat, şeker, yağ, et ve gıda gibi ürünlere neredeyse her gün zam yapılıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda daha çok artış bekliyoruz. Mesela şu anda bir işkembe çorbası 18 lira, yılbaşından sonra en aşağı 25-30 lira civarlarında olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.