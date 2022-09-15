Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, öğrenci servislerinin sıklıkla denetlenmesi ve okul önlerindeki tedbirlerin sıklaştırılması talimatı verdi.

Emirdağlılar Vakfı’nda burs sistemi online ve şeffaf

Emirdağlılar Vakfı’nda burs sistemi online ve şeffaf

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin, Bölge Trafik İstasyon Amir Vekili Muhammet Raşit Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir katıldı. Toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeni öğrenci servisleri ve okul önü güvenliği masaya yatırıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde “Okul Servis Taşıtlarının ve Öğrencilerin Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.