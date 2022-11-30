Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının düzenlemiş olduğu “Atatürk Üniversitesi Kulüp, Topluluk ve Takımlarını Bilgilendirme Toplantısı” etkinliği Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının düzenlemiş olduğu “Atatürk Üniversitesi Kulüp, Topluluk ve Takımlarını Bilgilendirme Toplantısı” etkinliği Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü birimleri ve kulüp akademik danışmanları, başkanları, takım liderleri, üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten öğrenci kulüp topluluk ve takımlarının faaliyetlerini daha hızlı ve kontrollü bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için Kulüp Yönergesindeki düzenlemeler ve öğrenci faaliyetleri için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) etkinlik takip sistemi kullanımı ve işleyişi hakkında Öğrenci Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu tarafından önemli bilgiler verildi. Sununun sonunda Dijital Dönüşüm Ofisinden Arş. Gör. Mustafa Furkan Keskenler tarafından bir uygulama yapılarak Etkinlik Takip Sistemi anlatıldı.

Bilgilendirme toplantısının sonunda akademik danışman ve üyelerin soruları cevaplandırıldı.