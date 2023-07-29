Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan açıklamada, Baykar ile imzalanan İHA sözleşmesinin dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin altında olduğu belirtilerek, “İhale sonucunda TUSAŞ’ tan 1 adet AKSUNGUR ve Baykar’dan 5 adet Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. İHA kiralama fiyatlarına tüm masraflar dahildir. Toplam 9 Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır” denildi.

OGM’den orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. İHA’ların orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanıldığı hatırlatan açıklamada, Türkiye’nin, 2020 yılında ilk kez Bayraktar TB2 ile Avrupa’da İHA’ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke, dünyada ise ikinci ülke olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İHA’ların kullanılmaya başlandığı 2020 yılından bu yana 3 bin 55 yangının İHA’lar tarafından tespit edildiği, bunların bin 993’ünü Bayraktar TB2’lerin belirlediği aktarılarak, şöyle devam edildi:

“Orman Genel Müdürlüğümüz İHA’ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10 dakikaya düşürmüştür. Bu yıl orman yangınlarını tespit ve mücadelede 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında kullanılmak üzere 6 adet İHA kiralanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında ihaleye çıkılmıştır. İhale süreci kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde işlemiştir. İhale sonucunda TUSAŞ’ tan 1 adet AKSUNGUR ve Baykar’dan 5 adet Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. Hizmet alım şartnamelerinde de belirtildiği üzere İHA kiralama fiyatlarına bakım-onarım, yedek parça, personel, haberleşme, konaklama, yakıt ve DHMİ hava meydanı ücretleri gibi tüm masraflar dahildir. Dünyada uçuş/saat performansı ile benzer verilen hizmetler dikkate alındığında benzerlerinin oldukça altında başarılı biri ihale süreci geçirilmiştir. Kiralanan 5 İHA’ya ek olarak Baykar tarafından bilabedel konuşlandırılan 4 Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 İHA’ların her biri günde en az 10 saatten toplamda en az 50 saat uçuş yaparak görev yapmaktadır. Baykar ile imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır.”

Orman Teşkilatı hava ve kara filosunun, nitelikli ve kalifiye orman yangını işçileriyle yangınlarla mücadele ederken; son teknolojik imkanları da kullandığı, buna sahip olurken de yerli ve milli savunma sanayiinin kabiliyetlerinden faydalandığı belirtilen açıklamada, “Cansiperane mücadele eden yangın işçilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teknolojik ekipmanlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. Kahraman Orman Teşkilatımız üzerinden; stratejik öneme haiz yerli ve milli savunma sanayiimizin güzide kurumlarını yıpratma girişimlerinin beyhude bir çaba olduğunun bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.