Orman Genel Müdür (OGM) Yardımcısı Kenan Akduman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Akduman ve beraberindeki İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanı İrfan Filik’i, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Ataş’ın, Akduman’a il genelinde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ziyarette, yangın sezonu öncesi orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere ilgili çeşitli konular hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Aktaş, ayrıca yangınları izleme ve takip çalışmalarının yapıldığı, anlık bilgilerin paylaşıldığı ve gerekli koordinasyonun sağlandığı Yangın Yönetim Merkezi’ni de inceledi.