Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) cenazeleri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen askeri törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi. Astsubay Mercan’ın annesi Nazile Mercan’ın, torunlarının ve gelininin tabutlarına sarılarak, "Ninen geldi, kalkın yavrularım", oğlunun tabutu başında ise, “Oğlum, kalk sarıl annene oğlum" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) cenazeleri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen askeri törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi. Astsubay Mercan’ın annesi Nazile Mercan’ın, torunlarının ve gelininin tabutlarına sarılarak, "Ninen geldi, kalkın yavrularım", oğlunun tabutu başında ise, “Oğlum, kalk sarıl annene oğlum" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 il etkilendi, binlerce bina yıkıldı. Yaşanan depremin acısı Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine düştü. Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli, Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz çocukları, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Enkazda yapılan çalışmalarda, ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve 3 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Ali ve Duru’nun Türk bayraklarına sarılı cenazeleri Bayramiç’e getirildi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile ailesinin cenazeleri Evciler köyündeki baba ocağına getirilerek helallik aldın ve dua edildi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan annesi Nazile Mercan oğlu için, “Üniversiteyi bitirdi. Sınavlara girdi. Subay olacağım dedi. Oğlum teröristler çok sen subay olursan ben dayanamam dedim. Anne şerefli meslek dedi. Ölürsem de şerefimle ölürüm, ben subay olacağım dedi. Nasipmiş oldu. Ama çok çabuk öldü. Çocuklarıma doyamadım, evladıma doyamadım” dedi.

Cenazeler köy meydanına getirildi. Cenaze töreni öncesi Nazile Mercan, torunlarının tabutlarına sarılarak, "Ninen geldi, kalk yavrularım" demesi yürekleri dağladı. Gelini Nilhan Mercan’ın tabutunu da sarılan Nazile Mercan, oğlunun tabutu başında ise, “Oğlum, kalk sarıl annene oğlum diyerek” gözyaşı döktü. Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ve eşi Nilhan Mercan’ın ailesi ve yakınları cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Burada öğle namazına müteakip ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Mercan ailesinin cenazeleri gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.