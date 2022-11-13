Kocaeli’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun saldırısına uğrayan baba onun boğazını sıkarak hastanelik etti. Baba gözaltına alınırken ağır yaralanan oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun saldırısına uğrayan baba onun boğazını sıkarak hastanelik etti. Baba gözaltına alınırken ağır yaralanan oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Y.Ş. ve babası Ş.Ş. arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce Y.Ş. babasına saldırdı, karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Y.Ş.’yi hastaneye kaldırdı. Baba Ş.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.