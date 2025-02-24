İzmir’in Bornova ilçesinde, oğlunun ölümüne sebep olan baba serbest bırakıldı.
İzmir’in Bornova ilçesinde çocuğuyla birlikte ava giden Rıfat E., elindeki tüfeğin kazara patlaması sonucu oğlu Ateş Ali E.’nin ölümüne sebep oldu. Baba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Rıfat E. ve oğlu Ateş Ali E. (12) birlikte avlanmaya çıktı. Babanın elinde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu, Ateş Ali E.’nin başından yaralandı. Oğlunu kanlar içinde yerde yattığını gören Rıfat E., olayın şokunu atlattıktan sonra durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda baba gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıfat E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.