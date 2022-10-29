Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 Ekim tarihinde motosiklet kazası geçiren ve olay yerinde hayatını kaybeden oğlundan 19 gün sonra hastanede tedavisi süren baba da hayatını kaybetti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 Ekim tarihinde motosiklet kazası geçiren ve olay yerinde hayatını kaybeden oğlundan 19 gün sonra hastanede tedavisi süren baba da hayatını kaybetti.

Kaza günü olay yerine hayatını kaybeden oğlu Ferdi Badan’ın ardından Turgutlu Devlet Hastanesinde 19 gündür tedavisi devam eden baba Devran Badan da bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Turgutlu ilçesinde 10 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ferdi Badan hayatını kaybetmiş babası Devran Badan ise ağır şekilde yaralanmıştı. Baba Devran Badan Turgutlu Devlet Hastanesinde 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Kaza, 10 Ekim 2022 günü öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi girişinde meydana geldi. Çampınar Mahallesi yönünden Urganlı Mahallesi istikametine gitmekte olan Y.S. (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet Turgutlu yönünden Musacalı Mahallesi yönüne gitmekte olan Ferdi Badan idaresindeki 45 ZC 0622 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sulama kanalına uçarken, motosiklet çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazanın ardından vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ferdi Badan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan babası Devran Badan’ın (72) ağır şekilde yaralandığı bildirildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Devran Badan ise 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.