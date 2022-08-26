TSK Özel Kuvvetler ekibi, hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçların sergisine katılan Şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç’ın babası Fuat Saraç, oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu kaydederek, “Mutluluk ve gurur hepsi bir arada, bu görüntüyle birlikte böyle duygular yaşamak her babaya nasip olmaz” dedi.

TSK Özel Kuvvetler ekibi, hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçların sergisine katılan Şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç’ın babası Fuat Saraç, oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu kaydederek, “Mutluluk ve gurur hepsi bir arada, bu görüntüyle birlikte böyle duygular yaşamak her babaya nasip olmaz” dedi.

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Meydan Komutanlığında TSK Özel Kuvvetler ekibi, hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçlar sergilendi. Gerçekleştirilen sergiye şehit babası Fuat Saraç (68), yaşadığı duyguları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Serginin Türkün gücünün bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Saraç, “Görüntüyü gördükten sonra Türk’ün gücünün ne olduğunu ve silahlı kuvvetlerimizin ne derece etkili olduğunu gördük. Şehit oğlumdan dolayı buradaki bazı uçak ve helikopterlerle ilgili bazı bilgilere sahibim. Bunların görüntüsünü gördükten sonra daha fazla bir güven geldi, düşmana korku saldığını da hissediyorum.

Oğlumun bu işin içerisinde olması dolayısıyla ve şehit olunca hem o duygular hem bu görüntünün duygusu bir birine karıştı. Ama bu görüntü beni çok çok memnun etti. Allah yapanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun” dedi.

“Şehit oğlumla da ayrıca bir kez daha gurur duydum”

Çok güzel duygular yaşadığını ve oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Saraç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türk’ün gücünü düşman artık görsün ki, korksun ve titresin ve ona göre de kaçacak delik arasın. Allah Türk askerinin burnunu dahi kanatmasın. Mutluluk ve gurur hepsi bir arada. Sergilenen araç gereçleri görmek ve Türk Yıldızlarının uçak gösterisini görmek beni ay bir şekilde gururlandırdı. Şehit oğlumla da ayrıca bir kez daha gurur duydum. Bu görüntüyle birlikte böyle duygular yaşamak her babaya nasip olmaz.”

Öte yandan, Şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç, Tokat’ta 2010 yılında helikopter kazasında şehit olmuştu.