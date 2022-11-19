Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın annesi olduğu öğrenildi.

Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti.

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