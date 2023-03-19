Elazığ’da oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurarak yaralayan baba, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba S.G. oğlu M.G. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba evde bulundurduğu pompalı tüfek ile oğlu M.G. ve gelini B.G.’ye ateş etti. Saçmaların hedefi olan oğlu ve gelini yaralandı. Baba evden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.G.’yi kısa süre içerisinde olayda kullandığı silahla beraber yakaladı. Gözaltına alınan G. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.