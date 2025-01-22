Yozgat’ta önce kayıp ihbarı yapılan ardından ise öz annesi tarafından öldürüldüğü itiraf edilen 4 yaşındaki çocuğun gömüldüğü iddia edilen çöplükte süren arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmaların kapsamı genişletildi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde M.S., Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.’yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti. İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Arama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Dört gündür süren çalışmalarında; AFAD, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri, belediye çalışanları görevlendirilirken 1 kadavra köpeği kullanıldı.

Bağazlıyan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının henüz neticelenmediği belirtilerek çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, “Yozgat Boğazlıyan ilçesinde bir kadının 4 yaşındaki çocuğunun cansız bedenini İlçe Belediye çöplüğüne attığını itiraf etmesi üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği 13 Ocak 2025 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıp ceset araması yapılmış bulunamamış aramaya son verilmişti. Yeniden Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19 Ocak 2025 tarihli talimatı ile Boğazlıyan Belediyesi Çöplüğünde ceset arama çalışmalarına tekrar başlanmıştır” denildi.

İlçeyi sansan olayda M.S.’nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.’nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.’nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.