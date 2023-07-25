Samsun’un Bafra ilçesinde su kanalına düşen 13 yaşındaki oğlunu kurtarmak istediği sırada boğulan babanın cenazesi memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Bafra ilçesinin Doğankaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Bilal Esad Durmuş köprüden sulama kanalına düştü. Oğlunu kurtarmak için peşinden suya atlayan baba Hasan Durmuş (42) akıntıya kapılıp kayboldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla baba-oğul yaklaşık bir kilometre uzakta sudan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba Durmuş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, oğlunun tedavisi sürüyor.

İşlemlerinin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen Hasan Durmuş için Tayyip köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğleye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmuş’un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.