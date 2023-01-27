Gaziantep’te 66 yaşındaki Ayşe Sapkıran oğlundan alınan kök hücre ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te 66 yaşındaki Ayşe Sapkıran oğlundan alınan kök hücre ile sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Şapkıran’a Medical Point Gaziantep Hastanesinde oğlundan alınan yarı uyumlu ilik nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Nakilin ardından ilik vücudunda uyum sağladı. Hasta kan değerleri nakilden sonra normale döndü. Konuyla hakkında açıklamalarda bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi, Hematoloji/ İç hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, ‘’Kahramanmaraş’tan hastanemize gelen 66 yaşındaki Ayşe Sapkıran, yaşı sebebiyle kemik iliği nakli riskli olarak kabul edilmekteydi. Geçmişte bu yaşlar kemik iliği nakli için uygun olmayan yaşlar olarak biliniyordu. İlik nakillerinde en büyük sorun başkasından yapılan ilik naklinde yaşanmaktadır ve uygun donörü bulmak çok önemlidir. Başka bir ifade ile Hastanın kardeşinden, akrabalarından ya da akraba dışı kişilerin "kemik iliğinden" veya "çevre kanından (damarlarındaki kandan)" kök hücrelerin alınıp, hastaya transfer edilmesi işlemine allojeneik kök hücre nakli adı verilmektedir. Aynı anne ve babadan dünyaya gelen kardeşlerde kök hücre tam uyumlu olma şansı yüzde 25’tir. Bu uyumun sağlanmadığı durumlarda ise ikinci seçenek kemik iliği bankasından uygun donörü bulabilmektir. Daha önce yarı uyumlu nakille yapılan çalışmalarda başarısız sonuçlar alındığı için bu yöntem kullanılmamaktaydı. Ancak yakın zamanda gelişen tekniklerle yarı uyumlu kardeş veya akraba vericilerden de nakil başarılı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu durumda hemen herkesin uygun donörü olabiliyor çünkü bir insana yarı uyumlu çocuğundan, babasından veya annesinden nakil gerçekleştirilebiliyor. Hastamız Ayşe Sapkıran‘ın bir kardeşi vardı o da nakil için uyumlu değildi yaşı ileri boyuttaydı. Bunun için ilik bankasına da başvurulmuştu. İlik bankasında da uygun ilik bulunamamıştı. Zaman ilerledikçe de hastamızın hastalığı nüksedebilirdi ve nakil şansını kaybedebilirdi. Bu hastamıza yarı uyumlu oğlundan ilik nakli gerçekleştirdik ve titiz çalışmalarımız neticesinde uygun tedbirleri alarak bu hastanın nakil sürecinin problemsiz bir şekilde atlatmasına yardımcı olduk. Sonuç olarak hastamızın kan değerleri normale döndü. Oğlundan aldığımız ilik vücudunda uyum sağlamaya başladı. Dolayısıyla hastamızın kan değerleri artık kendini idame ettirebilecek düzeye geldi. Sonuç olarak, bu hastamızı taburcu ettik. Hastamızın ilk kontrolünde kan değerleri oldukça iyiydi. Nakil edilen ilik vücutla barışık durumdaydı. İlik aktif olarak görevini yapmaktaydı. Hastamız şu an iyi bir bakım ile kontrolümüz altındadır’’ dedi.