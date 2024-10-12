Edirne’de yolda yürüyen çocuğuna köpeğin saldırmasıyla öfkelenen baba, köpeğin sahibini bıçakladı.

Edirne merkez Atatürk Mahallesi’nde 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ağlayarak babasının yanına giden çocuk, sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Öfkelenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde, ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli baba, köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.