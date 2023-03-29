Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kapı açma tartışmasında oğlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ahmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam iftar saatinde Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddialara göre 17 yaşındaki C.C.D., evinin önüne geldiğinde 15 yaşındaki kardeşi Muhammet D. ile kapıyı açma tartışması yaşadı. Araya giren baba Ahmet Demirci (43), kardeşine hakaret eden büyük oğlu C.C.D.’ye tepki gösterdi. Büyüyen kavgada C.C.D., eline aldığı bıçakla babası Ahmet Demirci’yi kalbinden ve kasığından bıçakladı.

Baba Ahmet Demirci’nin hayatını kaybetmesinin ardından oğlu C.C.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Baba Ahmet Demirci için Gülüç beldesi Safa Camisi’nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve Ahmet Demirci’nin sevenleri katıldı. Kadriye Demirci, eşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Demirci’nin cenazesi toprağa verildi.