Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30’da Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Kenan U. (64) ile oğlu Emre U. (39) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Emre U. yanındaki bıçakla babası Kenan U.’yu defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçarken, yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kenan U., 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Babasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan Emre U. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Kenan U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.