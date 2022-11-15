Antalya’nın Akseki ilçesinde imamlık yapan Memduh Kaplan (59) oğlu tarafından öldürüldü.

Antalya’nın Akseki ilçesinde imamlık yapan Memduh Kaplan (59) oğlu tarafından öldürüldü.

Olay Akseki İlçesi Hacı İlyas mahallesinde dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’da oturan A.K., yalnız yaşayan ve imam olan babası Memduh Kaplan’ın oturduğu cami lojmanına geldi. Burada, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K., babasını tüfekle göğsünden vurdu, ardından da polise gidip teslim oldu. Eve gelen 112 sağlık ekipleri Memduh Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akseki Cumhuriyet savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ise Memduh Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Memduh Kaplan’ın yaklaşık 10 yıldır ailesinden ayrı yaşadığı ve Akseki merkezde bulunan Yeğen Mehmet Paşa Camiinde imamlık yaptığı ve görev yaptığı cami lojmanında yalnız yaşadığı, oğlu A.K ise Konya’da özel sektörde bir işte çalıştığı öğrenildi.