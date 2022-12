Tokat’ta 20 torunu 5 çocuğu olan 105 yaşındaki Hayriye nine ilk defa uçağa binme heyecanı yaşadı.

Tokat’ın Turhal İlçesinde yaşayan hicri 1335 doğumlu Hayriye Kaplan, İstanbul’da yaşayan kızını görmek istemesi üzerine oğlu Hasan Kaplan sürpriz yaptı. Sürprizden habersiz otobüsle İstanbul’a gideceğini düşünen Hayriye nine Tokat Havalimanına getirildi. Otobüsle gitmeyi beklerken uçağı gören nine şaşkınlık yaşadı. Uçağın düşmesinden korkan nineyi oğlu ikna etmeyi başardı. Torunlarını göreceği için sevinçli olan Hayriye nine zorda olsa uçağa binmeyi kabul etti. Tekerlekli sandalye ile uçağa bindirilen nine uçakla İstanbul’a havalandı.

En küçük çocuğu 55 yaşında

Hasan Kaplan, annesinin 82 yaşına kadar köyde yaşadığını söyledi. En küçük çocuğunun 55 en büyüğünün 75 yaşında olduğunu belirten Kaplan, “Annemin sağlığı gayet iyi, bilinci yerinde. 2’si erkek 5 çocuğu 20 torunu var. İstanbul’da 2 kızı var, biraz onların yanında kalacak. Rabbim sağlık sıhhat versin başımızdan eksik etmesin” dedi.

Uzun yaşamasının sırrı

Annesinin uzun yaşamasının hayata tozpembe bakması ve daima güler yüzlü olması olduğunu ifade eden Kaplan, “Annemin bir rahatsızlığı şekeri yok. Çay 6 kaşık şeker atar. Sadece biraz tansiyonu var. Bal, tereyağı, yoğurt yemeyi sever. Beslenmesinde sıkıntı yok. Otobüs yolcuğu zor olacağı için uçakla seyahat etmesini istedim” diye konuştu